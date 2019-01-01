نقل معلومات عن وزير الجيش السابق.. “إسرائيل” توجه لائحة اتهام خطيرة لرجل الأعمال أبو القيعان

القدس المحتلة /سما/

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الإثنين إلى المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع لائحة اتهام ضد رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من بلدة حورة في النقب، زعمت فيها اتصال ابو القيعان مع عميل أجنبي لإيران ونقل معلومات للعدو بحسب ما زعمت تحقيقات جهاز الأمن العام الشاباك.

واعتقل أبو القيعان في 10 يونيو/حزيران الماضي للاشتباه بإجرائه اتصالات مع جهات أجنبية بحسب مزاعم الشاباك.

وادعت النيابة العامة الإسرائيلية أن تحقيقات الشاباك أظهرت أن أبو القيعان أجرى اتصالات محظورة مع مصدر لبناني_عراقي، اتصل من خلالها مع مصادر استخباراتية إيرانية ونقل معلومات لها.

وزعم الشاباك أن رجل الاعمال أبو القيعان تربطه علاقة طويلة الأمد بحيدر المشهداني الذي يعمل كحلقة وصل مع المخابرات الإيرانية وفقًا لما ورد في لائحة الإتهام.

كما ادعى جهاز الأمن العام “الشاباك” أن رجل الأعمال أبو القيعان أرسل تحديثات حول ما يجري في “إسرائيل” كجزء من اتصالاته مع المشهداني، زاعمًا أن العلاقة بين أبو القيعان والمشهداني تدور حول الفرص التجارية في الدول العربية في المنطقة.

من الجدير بذكره أن أبو القيعان التحق بحزب “تيلم” الذي أسسه وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون قبل عامين، قبل انضمام الأخير لتحالف “كاحول لافان” في 2019.

وزعمت تقارير إسرائيلية أن أبو القيعان نقل معلومات عن مواعيد يعالون للجهات الإيرانية التي كان على تواصل معها.