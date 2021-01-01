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تامر حسني يكشف سر سعادته

الإثنين 12 يوليو 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسني يكشف سر سعادته



وكالات / سما /

عبر الفنان المصري تامر حسني عن سعادته، بعد أن حقق فيلمه الجديد (مش أنا) نجاحات كبيرة على مستوى الإيرادات، وإعجاب الجمهور به منذ طرحه بدور العرض.

وتفاعل تامر مع متابعيه عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، كاشفا لهم تفاصيل عن إيرادات الفيلم، وعلق قائلاً: "الحمدلله في الأسبوع التاني يحقق أيضاً المركز الأول في مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل 111 مليون جنيه مصرياً، رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى، وكل التوفيق لزملائي ورغم إصداره مع نسبة إشغال 50٪ التي أصبحت 70٪ منذ يومين وجميعها مؤشرات صحيه للفيلم وللصناعة بشكل عام".

وتابع حسني :" كل الفخر والشرف لما حققه فيلم (مش أنا) بفضل الله ومجهود زملائي الفنانين ،وجميع صناع العمل، شكراً للمهندس محمد ناقرو، الموزع الدولي والعالمي للأفلام العربية اشادتك شرف كبير ليا".

الجدير ذكره أن فيلم (مش أنا) هو تأليف وبطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وإخراج سارة توفيق، وهو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين مصر والسعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

#تامر حسني

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