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دلال عبدالعزيز تستعيد قدرتها على الكلام

الإثنين 12 يوليو 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
دلال عبدالعزيز تستعيد قدرتها على الكلام



وكالات / سما /

تمكنت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز من الحديث مع الأطباء بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي إثر إصابتها بكورونا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية عن مصادر وصفتها بالمقربة، الإثنين، قولها إن دلال عبدالعزيز بدأت تشعر برحيل زوجها ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما: "أنا راضية بأمر الله".

وأشارت إلى أن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج والتأكيد على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى.

وأضافت صحف مصرية أن "دلال عبدالعزيز كلما تحاول السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي، عليها أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

#دلال عبدالعزيز

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