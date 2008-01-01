بطولة ناشئين مواليد 2008 لأندية غزة

غزة / سما /

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن تنظيم بطولة كأس غزة لكرة القدم مواليد "2008 فما فوق", برعاية من "أصدقاء فلسطين" في النرويج.

وأكد حسام حرب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة, أن أندية الخدمات في محافظات غزة, هي المستهدفة للمشاركة في المسابقة.

وأوضح حرب أن الهدف من إقامة المسابقة, تنشيط فئة الناشئين, وإتاحة الفرصة لممارسة النشاط الرياضي, بعد التوقف جراء جائحة "كورونا" والعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وبيّن أن البطولة ستنطلق يوم 26 يوليو الجاري على ملعب فلسطين بغزة, بمشاركة 8 أندية, وتستمر على مدار 3 أيام.

وبحسب القرعة, فإن المجموعة الأولى تضم خدمات النصيرات, وخدمات رفح, وخدمات دير البلح, وخدمات جباليا، أما الثانية فيوجد فيها خدمات خانيونس, وخدمات البريج, وخدمات الشاطئ, وخدمات المغازي.

وذكر حرب أن كل فريق سيحصل على طاقم رياضي وكرة قدم لكل لاعب عدد 10, مع تأمين المواصلات لمكان المباريات.

يشار إلى أن البطولة ستنطلق الساعة السابعة مساء بواقع 6 مباريات على مدار يومين لتحديد أول وثاني المجموعتين, على أن يكون نصف النهائي والنهائي في اليوم الثالث.