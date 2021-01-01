20 علامة على السرطان عادة ما يتجاهلها الرجال

وكالات / سما /

قد يتجاهل بعض الرجال أعراضا مبكرة للسرطان، وعندها قد تكون النتيجة وخيمة. لذلك، يجب دائما التعامل مع بعض الأعراض المستمرة بجدية.

تقول سينثيا تشينيدو أوبيوزور، طبيبة أورام وأمراض الدم في ثاوزاند أوكس، كاليفورنيا "يميل الرجال إلى تجاهل الأعراض.. وقد أدى ذلك مرارا وتكرارا إلى نتائج صحية أسوأ".

وفي تقرير له نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأميركية، تطرق الكاتب مايكل مارتن إلى أكثر علامات السرطان شيوعًا التي يتجاهلها الرجال عادة، حسب الخبراء.

1- جلد متقشر

حسب تسيبورا شاينهاوس، طبيبة الأمراض الجلدية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا "يمكن أن تكون البقع التي لا تتماثل للشفاء على جلدك وتكون متقشرة ومؤلمة عند اللمس، ولا يمكن التخلص منها، علامة على بداية سرطان الجلد، وتسمى التقران السفعي أو سرطان الخلايا الحرشفية النامية. وهي أكثر شيوعا في فروة الرأس الصلعاء والأذنين والوجه وظهر اليدين".

2- الإعياء

من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق بين الحين والآخر، لكن التعب المستمر والساحق يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان الذي يسرق العناصر الغذائية من الجسم لينمو. وإذا كنت تعاني من إرهاق متكرر ولا يتحسن مع الراحة، فاستشر طبيبك.

3- الألم

يمكن أن يكون لألم الجسم عدد من الأسباب. لكن أي ألم مستمر يستدعي زيارة الطبيب لاستبعاد الإصابة بالسرطان. أبلغ طبيبك بأي ألم مستمر. ويعتبر الفحص البدني السنوي الخاص بك فرصة جيدة لتقييم ما إذا كان أي شيء قد تغير منذ زيارتك الأخيرة.

4- تغييرات في الخصية

تقول فيليسيا سومنر، طبيبة الأسرة في لانسداون، بنسلفانيا، إنه إذا لاحظت وجود كتلة أو تورم في إحدى الخصيتين أو كلتيهما، فيجب زيارة طبيبك على الفور لإجراء فحص. في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون هذه التغييرات غير مؤلمة ولكنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان الخصية.

5- السعال المستمر

ذكرت سومنر أنه "في كثير من الأحيان يكون السعال مجرد مظهر من مظاهر البرد أو الفيروس. ومع ذلك، خاصة إذا كنت مدخنا، فقد يكون السعال المستمر علامة على الإصابة بسرطان الرئة".

وتضيف أوبيوزور "أي سعال يستمر لأكثر من أسبوعين إلى 4 أسابيع يجب أن يتم تقييمه من قبل الطبيب. الأشعة السينية العادية ليست كافية دائما للتقييم. يجب على الرجال (والنساء) أن يطالبوا بإجراء فحص بالتصوير المقطعي المحوسب إذا كانت نتيجة الأشعة السينية سلبية مع استمرار السعال، وإجراء فحص روتيني بالتصوير المقطعي المحوسب إذا كانوا مدخنين. من فضلك تذكر، لا يصيب سرطان الرئة المدخنين فقط".

6- تغييرات الفم

الفم جزء صعب جدا من الجسم، لأنه يشفى تلقائيا بشكل استثنائي في غضون أيام. لذلك، تنبه أوبيوزور إلى أنه إذا لاحظت أن آفة في الفم موجودة لمدة أسبوع أو أكثر فأنت تحتاج إلى أخذ خزعة لاستبعاد الإصابة بالسرطان.

وإذا كان لديك آفة لا تختفي، فتنصح أوبيوزور بزيارة طبيب الأسنان لمعرفة الخطوات التالية، حيث إن الطبيب الجيد سيجري فحصا للفم قبل القيام بأي عمل على الأسنان. "وإذا لم يقم بإجراء فحص للفم، فابحث عن طبيب آخر".

7- عسر الهضم أو صعوبة البلع

يعتبر عسر الهضم المزمن علامة على التقدم بالسن، ولكنه قد يشير أيضًا إلى السرطان. تقول أوبيوزور "آلام المعدة والإمساك والغثيان والشعور بالشبع بسرعة أو صعوبة البلع أعراض غير ضارة، ولكن يجب عدم تجاهلها في حال استمرارها. سرطانات المعدة والقولون والبنكرياس يمكن أن تكون مصحوبة بهذه الأعراض

8- تغييرات في عادات التغوط

يقول جاك جاكوب، طبيب الأورام والمدير الطبي لمعهد ميموريال كير للسرطان بمركز أورانج كوست الطبي في فاونتن فالي بكاليفورنيا "العلامات والأعراض الأكثر شيوعا التي يتجاهلها الرجال غالبا تشمل الألم أثناء التغوط والتغير في عادات الأمعاء، وظهور الدم والشعور بالامتلاء.. عليك أن تكون حذرا من نزف المستقيم ومن أي تغييرات أخرى في هذه المنطقة (الشرج) وألا تتردد في فحصها".

9- نزف المستقيم

يقول جيس بي هوتون، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في بورتسموث، أوهايو "يميل كل من الرجال والنساء إلى تجاهل نزف المستقيم. عادة ما يلومون البواسير، وهو ما يحدث في معظم الأحيان، ويتركون الأمر. ومع ذلك، ما لم يخضعوا لتنظير القولون للتأكد من أنها مجرد بواسير، فهناك احتمال أن يكون سرطان القولون أو المستقيم هو المتسبب في النزف".

تقول سومنر "الدم الأحمر الفاتح أو الأحمر الداكن في البراز، أحيانا قد يبدو مثل القهوة المطحونة، هو دائما موضوع يجب أن تطرحه على طبيبك على الفور. يمكن أن تكون هذه علامات السرطان في أي مكان بالجهاز الهضمي".

10- فقدان الوزن

يقول هوتون "فقدان الوزن غير المبرر من الأعراض التي يميل الرجال إلى تجاهلها. هذا أكثر الأعراض شيوعا لأي سرطان. يميل الرجال إلى إلقاء اللوم على تغييرات النظام الغذائي أو الأدوية، ولكن لا ينبغي تجاهل هذا الأمر". في المقابل، تؤكد سومنر "إذا كان محيط الخصر ينحف دون اتباع نظام غذائي معين أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بانتظام، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك".

11- دم في البول

وتوضح سومنر "في معظم الحالات، بعيدًا عن الصدمة، هذا ليس طبيعيا. الدم في البول، المعروف أيضا باسم البيلة الدموية، هو أحيانا علامة على وجود عدوى في الكلى أو حصوات الكلى، ولكن يمكن أن يكون أيضا علامة مشؤومة على سرطان البروستات أو المثانة أو الكلى". اتبع توصيات طبيبك لإجراء فحوصات البروستات واختبارات الدم الروتينية. وإذا لاحظت وجود دم في البول، فاتصل بطبيبك على الفور.

12- نتوء في الصدر

يمثل سرطان الثدي لدى الذكور 1% فقط من جميع أنواع السرطانات، ولكن لا يزال من المهم الانتباه إلى الأعراض. يقول برزيميسلاف تواردوفسكي، طبيب أورام في معهد جون واين للسرطان في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا "تشمل الأعراض تورما في الثدي و/أو الإبط، وتغير لون جلد الثدي أو تقرحه ونزف الحلمة والإفرازات أو الانقلاب ودمامل الجلد، أو ألما إذا كان الورم يمتد إلى الصدر".

ويضيف "في حالة وجود أي من هذه الحالات، استشر الطبيب واخضع لتصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، والخزعة إذا لزم الأمر في أسرع وقت ممكن. يجب على الرجال الذين يعانون من أنسجة الثدي الزائدة أن يفكروا في الخضوع لفحص سرطان الثدي سنويا".

13- ألم في الظهر

تقول أوبيوزور "إن آلام الظهر عادة ما تكون الشكوى الأولى التي يتم تجاهلها أو عدم تقييمها. هذا ليس مفاجئا، لأن آلام الظهر من الأعراض الغامضة التي تكون أسبابها عديدة. وأسوأ سيناريو لآلام الظهر أن تكون علامة على السرطان". ويمكن أن يشمل ذلك المايلوما المتعددة أو سرطان الرئة أو البروستات أو الكلى.

14- الصداع المزمن

الصداع شائع جدًا، ومعظم أنواع الصداع ليست سرطانية. يقول سانتوش كيساري، طبيب أورام الأعصاب في معهد جون واين للسرطان في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا "التغييرات في تواتر أو نوع أو شدة الصداع يجب أن تدفعك لإجراء تقييم عصبي".

15- الضعف

يمكن أن تكون نوبات الضعف المستمرة أو الجديدة، خاصة عندما تكون مصحوبة بصداع، علامة على أن هناك أمرا خطيرا، بما في ذلك سرطان الدماغ. أخبر مقدم الرعاية الصحية إذا لاحظت أي علامات على وخز أو ضعف في أطرافك.

16- تغييرات في الشخصية

قد نصبح أكثر غضبا مع تقدم العمر، لكن تغييرا رئيسيا في الشخصية -بما في ذلك السلوك المتهور بشكل متزايد أو اللامبالاة أو القيام بأعمال أقل من المعتاد- يمكن أن يشير إلى ورم في الفص الجبهي للدماغ، كما يقول كيساري. وإذا لاحظت هذه التغييرات في نفسك أو في أحد أفراد أسرتك، فإنهم يحتاجون التقييم الطبي في أسرع وقت ممكن.

17- تغييرات في الرؤية

نتوقع أن يتدهور البصر قليلا مع التقدم في العمر، لكن التغيرات مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها أو انخفاض مجال الرؤية يمكن أن تكون علامة على وجود ورم في المخ. يجب تقييم أي تغييرات في الرؤية من قبل مقدم الرعاية الصحية.

18- صعوبة التبول

تقول أوبيوزور "إذا بدا تدفق البول منخفضا، أو إذا كانت هناك رغبة في التبول ولكنك لا تستطيع إنتاج تدفق، فقد يكون السبب هو ورم خبيث في البروستات". تضخم غدة البروستات بسبب ورم يمكن أن يضغط على مجرى البول، مما يبطئ تدفق البول إلى قطرات. وتؤكد أن "تجاهل هذا يمكن أن يكون قاتلا. يمكن تشخيص سرطان البروستات وسرطان الجهاز البولي التناسلي وعلاجه بسهولة إذا تم تشخيصه في مراحله المبكرة".

19- تغييرات الجلد

أشار الكاتب إلى أن أي قرحة لا تلتئم مدعاة للقلق. بهذا الصدد، تقول شاينهاوس "يمكن أن تكون البقع أو النتوءات الوردية أو الشفافة المتكررة أو المستمرة والتي تنزف ويبدو أنها تلتئم، ثم تنزف مرة أخرى على مدى شهور إلى أعوام، علامة على سرطان الخلايا القاعدية. وهذا النوع الأكثر شيوعا من سرطان الجلد، ويمكن أن ينمو أحيانا لأعوام قبل أن تتم ملاحظته. ويوجد بشكل شائع في الوجه والجزء العلوي من الجسم".

20- التغييرات في شكل الشامات وحجمها

تقول شاينهاوس إن النمش أو الشامات غير المستديرة وغير المتماثلة، أو التي لها حدود خشنة أو تغير لونها أو نمت، يمكن أن تكون سرطان الجلد. يصاب الرجال عادة بسرطان الجلد في الجزء العلوي من الجسم أو الظهر، بينما النساء تصبن به على ظهر الساقين.

وتضيف "مرة كل شهر أو نحو ذلك، انظر إلى جسمك بالكامل وتحقق من الشامات بحثا عن أي آفات جديدة وأي تغييرات في الشكل أو الحدود أو الحجم أو اللون".

أطلب من صديق أو زوجتك أو مصفف شعر أن يفحص فروة رأسك وخلف أذنيك وظهر رقبتك، وأبلغ طبيبك بأي تغييرات في أسرع وقت ممكن.