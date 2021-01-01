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طوارئ في الدوري الفرنسي بسبب راموس!

الإثنين 12 يوليو 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوارئ في الدوري الفرنسي بسبب راموس!



وكالات / سما /

فرض جيرارد باتيكل مدرب فريق أنجيه الفرنسي، تدريبات من نوع خاص على لاعبيه، استعدادا للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أنجيه صورا ومقاطع فيديو من تدريبات الفريق، والتي بدت مماثلة للتدريبات العسكرية التي يتلقاها الجنود.

كذلك ارتدى لاعبو أنجيه زيا عسكريا أثناء خوضهم التدريبات الشاقة، التي تضمنت العديد من التمارين البدنية القاسية.

التدريبات الاستثنائية للاعبي أنجيه لفتت انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا عددا من التعليقات الساخرة على قرار المدرب باتيكل.

وقال عدد من المشجعين إن أنجيه يرغب في الاستعداد جيدا, بعد انضمام المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان، باعتباره لاعبا صلبا ويتميز بطريقة لعبه الخشنة، التي تكلفه الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء.

وكتب مشجع: "يبدو أن عليهم بذل جهد كبير في التدريب بعد سماع أن سيرجيو راموس انضم إلى باريس سان جيرمان".

فيما قال مشجع آخر متهكما: "لنرى إن كان ذلك سيجدي نفعا على أرض الملعب ضد الخصوم في المباريات".

وكان راموس قد انضم لباريس سان جيرمان قبل أيام في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، ويمتد عقده مع النادي الباريسي لموسمين.

وحسب ما ذكرته عدة تقارير إعلامية، فإن راموس سيحصل على مبلغ 21 مليون يورو على مدار موسمين مع باريس سان جيرمان.

#سيرجيو راموس #راموس #أنجيه #باريس سان جيرمان

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