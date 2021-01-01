فوز ثمين لاتحاد الشجاعية.. والنشامى والحوانين للتعادل (شاهد)

غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية انتصارا ثمينا على خدمات رفح (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "المنطار" أحمد حرارة (47), وعلاء عطية (93) من ركلة جزاء, ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع, ويبقى رصيد "الأخضر" الرفحي 22 نقطة في المركز السادس.

شباب خانيونس – بيت حانون الرياضي (1-1)

وتعادل شباب خانيونس مع منافسه بيت حانون الرياضي (1-1).

وتقدم "النشامى" عن طريق خليل مطر (17), قبل أن يتعادل "الحوانين" عبر محمد بشير (72).

ورفع "النشامى" رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع, وبات رصيد "الحوانين" 20 نقطة في المركز السابع.

باقي الدرجات

وفي الدرجة الأولى, فاز نماء على نظيره الأقصى بصعوبة (2-1), وتعادل غزة الرياضي مع خدمات البريج (0-0).

أما في الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", فقد فاز المشتل على الوفاق (2-1), في حين شهدت الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", انتصار اليرموك على الجزيرة (2-1).