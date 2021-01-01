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خدمات النصيرات يعاقب 3 من لاعبيه

الإثنين 12 يوليو 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يعاقب 3 من لاعبيه



غزة / سما /

أعلن نادي خدمات النصيرات، عن عقوبات مالية وإدارية بحق ثلاثة من لاعبي الفريق الأول، عقب لقاءه أمام القادسية الرفحي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الأولى.

وأكد نادي خدمات النصيرات، معاقبة الثنائي محمد أبو يوسف وعطايا جربوع للعب في الساحات الشعبية خلال الموسم الحالي، ما انعكس بالسلب على أدائهم مع الفريق.

كما طالت العقوبات الحارس أمين الهسي، بسبب السلوك الصادر منه خلال لقاء القادسية، بجانب اللعب مع فريق آخر في دوري اليد، دون أخذ إذن رسمي من النادي.

يشار إلى أن خدمات النصيرات يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 25 نقطة.

#خدمات النصيرات #القادسية #عقوبات

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