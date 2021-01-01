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بونوتشي يسخر من جماهير إنجلترا!

الإثنين 12 يوليو 2021 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بونوتشي يسخر من جماهير إنجلترا!



وكالات / سما /

سخر ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا، من خسارة إنجلترا لنهائي يورو 2020 على يد "الآتزوري"، بعد فوز الأخير بركلات الترجيح.

بونوتشي سجل هدف تعادل إيطاليا في المباراة التي انتهت (1-1)، وذهبت إلى ركلات الترجيح، كما سجل ركلة ترجيحية ساهم بها في فوز منتخب بلاده بلقب اليورو على حساب إنجلترا.

وقال بونوتشي في تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه حلم أصبح حقيقة، والفضل في ذلك يعود إلى المدرب والفريق بأكمله".

وأضاف: "عندما التقينا في سردينيا، كان هناك شيء مختلف مقارنة بالماضي، اكتسبنا الثقة واليقين والاتحاد، كان هذا بمثابة الجليد على الكعكة الذي جعلنا أساطير".

وعن اللعب أمام جماهير إنجلترا في ملعب ويمبلي، علّق بونوتشي: "إنه شعور فريد ونحن نستمتع به، رؤية 58 ألف شخص يغادرون قبل تسليم الكأس أمر يستحق الاستمتاع، والآن الكأس قادمة إلى روما، لقد ظنوا أنها كانت تقيم في لندن، آسفًا لهم، لكن إيطاليا قدمت درسًا مرة أخرى".

وتابع: "قلنا خلال فترة الإحماء، ما كان يحدث في المدرجات مجرد ضوضاء، نحن لدينا 34 مباراة دون هزيمة، كل ما احتجنا للقيام به هو بالضبط ما فعلناه حتى الآن للوصول إلى هنا، ليس أكثر من ذلك ولا أقل".

وأكمل: "هذا النصر من أجل الجماهير الإيطالية، قلنا منذ اليوم الأول إننا نعتقد أننا يمكننا القيام بذلك. من حق الإيطاليين فقط الاحتفال في جميع أنحاء العالم الليلة".

وواصل: "شعرنا بخيبة أمل بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم، لكن عليك دائما أن تتحلى بالإيمان وتسعى إلى القمة ولا تستسلم أبدا".

وأتم: "هذه نهضة كرة القدم الإيطالية, أنا متأكد الآن أن هذا الفريق والمدرب سيحتلان الكثير من العناوين الرئيسية في المستقبل".

#إنجلترا #بونوتشي

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