ميسي المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

وكالات / سما /

فتحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ملف الكرة الذهبية بعد فوز ليونيل ميسي نجم برشلونة بلقب كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، مع منتخب الأرجنتين.

ووقف ميسي على منصة التتويج كبطل لكوبا أمريكا، لأول مرة مع الأرجنتين، بعد الفوز على البرازيل في السوبر كلاسيكو بنهائي البطولة في ملعب ماراكانا التاريخي بهدف دون رد، فجر اليوم الأحد.

وأوضحت موندو المقربة من البيت الكتالوني أن ميسي يستهدف الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته الكروية، مفيدةً بأنه يبقى المرشح الأقرب لنيلها هذا العام بعدما فاز بلقب كوبا أمريكا.

واعتبرت الصحيفة الكتالونية أن تتويج ميسي بالكوبا أمريكا إنجاز كبير يضعه في المركز الأول في قائمة المرشحين لنيل البالون دور، بعدما حقق لقب كأس ملك إسبانيا عن الموسم الماضي أيضاً، ونيله لقب هداف الدوري الإسباني الذي احتل فيه برشلونة المرتبة الثالثة خلف البطل أتلتيكو مدريد والوصيف ريال مدريد.

ونال ميسي لقب هداف كوبا أمريكا وأفضل صانع ألعاب بتسجيل 4 أهداف وصناعة 5، كما توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فضلاً عن تتويجه في عدة مباريات بلقب الأفضل خلال البطولة.

وترى موندو أن فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لم يكن بفضل لاعب بعينه ولكن مجهود وعمل فريق جماعي منظم، ما يجعل ميسي مرشح قوي للابتعاد عن أقرب ملاحقيه، كريستيانو رونالدو الذي يملك 5 كرات ذهبية.