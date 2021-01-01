  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العوض: قبول اشتية استمرار وزير العمل ضمن الحكومة يمثل سقطة سياسية وأخلاقية

الإثنين 12 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العوض: قبول اشتية استمرار وزير العمل ضمن الحكومة يمثل سقطة سياسية وأخلاقية



غزة/سما/

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني اليوم الاثنين في تصريح وصل وكالة سما " ان قبول وتشجيع رئيس الحكومة د محمد شتية لاستمرار وزير العمل في حكومته وهو الذي دخل الحكومة كممثل لحزب الشعب وليس باي صفة اخرى. أن هذا يمثل بكل وضوح سقطة سياسية واخلاقية اضافية للحكومة ومحاولة لكسر هيبة حزب الشعب

وأاضاف العوض " هنا نود ان نطمئن الجميع  الحلفاء قبل الخصوم  السياسيين  أن حزب الشعب يعرف موقفه وموقعه جيدا في الدفاع عن المشروع الوطني والتمثيل الفلسطيني الموحد ممثلاً منظمة التحرير ، وعلى الجميع ان يدرك أن هيبة وارادة الحزب لن تنكسر.

#وليد العوض

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة توضح: ماذا سيحدث لمن لم يتلقَ لقاح كورونا في القطاع..؟

صحيفة عبرية تكشف : أبو مازن توسط بين أردوغان وهرتسوغ

صحيفة: السلطة الفلسطينية تقدم لهادي عمرو قائمة من 30 بنداً لـ"إجراءات بناء الثقة"

قناة 13: ابومازن سيلتقي الرئيس الاسرائيلي قريبا.. ما علاقة اردوغان؟

واللا: القيادة الإسرائيلية تعترض على توقيت تجميد أموالا من المقاصة للسلطة الفلسطينيّة

الرجوب يوجه عدة رسائل: نحن على مفترق طرق.. وإعمار قطاع غزة أولوية لنا ولكن!

الاحتلال يقرر السماح بإدخال كافة السلع لغزة باستثناء مواد البناء

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: حالتا وفاة و 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مصدر مطلع يكشف : "هذا ما وعدت به المخابرات المصرية الفصائل بتنفيذه بعد العيد مباشرة ..

د. كمال الشخرة : فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا

صحيفة: السلطة ترفض تحويل المنحة القطرية عبر البنوك الفلسطينية وهذه شروطها لتحويلها ..

20210714121254

اصابة جندي اسرائيلي بجراح ..اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية