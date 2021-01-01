العوض: قبول اشتية استمرار وزير العمل ضمن الحكومة يمثل سقطة سياسية وأخلاقية

غزة/سما/

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني اليوم الاثنين في تصريح وصل وكالة سما " ان قبول وتشجيع رئيس الحكومة د محمد شتية لاستمرار وزير العمل في حكومته وهو الذي دخل الحكومة كممثل لحزب الشعب وليس باي صفة اخرى. أن هذا يمثل بكل وضوح سقطة سياسية واخلاقية اضافية للحكومة ومحاولة لكسر هيبة حزب الشعب

وأاضاف العوض " هنا نود ان نطمئن الجميع الحلفاء قبل الخصوم السياسيين أن حزب الشعب يعرف موقفه وموقعه جيدا في الدفاع عن المشروع الوطني والتمثيل الفلسطيني الموحد ممثلاً منظمة التحرير ، وعلى الجميع ان يدرك أن هيبة وارادة الحزب لن تنكسر.