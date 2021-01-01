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العمادي دخل بدون الأموال.. إسرائيل تواجه مشكلة خطيرة في البضائع التي تدخل من مصر لغزة

الإثنين 12 يوليو 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي دخل بدون الأموال.. إسرائيل تواجه مشكلة خطيرة في البضائع التي تدخل من مصر لغزة



القدس المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي تال ليف رام، المراسل العسكري لموقع "معاريف" العبري، اليوم الاثنين، إن دولة الاحتلال تواجه مشكلة خطيرة في البضائع التي تدخل من مصر دون رقابة، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في صناعة الصواريخ وإعادة تأهيل الأنفاق في غزة.

وبحسب الصحفي الإسرائيلي، فإن السفير القطري محمد العمادي إلى غزة، ولكن بدون حقائب أموال.

وفي ذات السياق، قال أمير بوخبوط المراسل العكسري لموقع "والا" العبري، إن قرار المستوى السياسي في إسرائيل بخصوص قطاع غزة لا يشمل إدخال مواد البناء بما في ذلك الأسمنت والحديد.

بدوره قال عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية سمحا روتمان: "أنا ضد تحويل الأموال إلى غزة نقدًا أو شيكات، لكن إذا تقرر تحويل أموال فإن النقود أفضل بكثير من البنوك".
 
أما ليلاخ شوفال الخبيرة العسكرية الإسرائيلية، فتسآلت، "في أعقاب توسيع مساحة الصيد والسماح بالتصدير والاستيراد - ماذا حدث بخصوص "سياسة السماح فقط بإدخال المواد الأساسية لغزة" حتى عودة الأسرى والمفقودين؟"

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