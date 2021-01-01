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مصادر فلسطينية : الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم

الإثنين 12 يوليو 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر فلسطينية : الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم



غزة / سما /

قالت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد الأمني المصري من المقرر أن يصل لقطاع غزة اليوم الاثنين لمناقشة عدد من الملفات بينها التهدئة وصفقة الاسرى وتسهيلات حياتية للقطاع.

وأفادت المصادر أن الوفد الأمني المصري سيصل لقطاع غزة، حيث يحمل رسائل إيجابية من الجانب الاسرائيلي مشيرة إلى وجود تطمينات مصرية بعودة الأوضاع في غزة خلال أيام إلى ما كانت عليه قبل العدوان.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعلن صباح اليوم الاثنين، أنّه "سيتم توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12ميلًا بحريًا ابتداءً من اليوم صباحًا".

وذكر المتحدّث في بيانٍ له، أنّه "سيُسمح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى الداخل".

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت اليوم عن توسيع المشاورات والمباحثات بين قادة الاحتلال الإسرائيلي حول آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

ووفقاً لما أوردته قناة "كان" العبرية، أوضحت أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اليوم، تلقى وزراء الاحتلال تحديثات فيما يتعلق بأموال المنحة القطرية الجديدة.

واوضحت أن "الكابينت" أقرّ توسيع دائرة المشاورات بشأن المنحة القطرية، مشددةً في الوقت نفسه على "عدم الاتفاق عليها بشكل كامل حتى الآن".

#الوفد الامني المصري #المقاومة اسرائيل #غزة حصار اسرائيل

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