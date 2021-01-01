  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال لا مصداقية لحديثها عن حقوق الانسان

الإثنين 12 يوليو 2021 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه لا مصداقية لحديثها عن حقوق الانسان.

وأوضحت الوزارة في يبان، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تستغل حالة الخمول وعدم الاكتراث التي تهيمن على المجتمع الدولي، بما فيها الدول التي تتغنى بحقوق الانسان، وتنشد حرصها على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومبدأ الارض مقابل السلام، في وقت تتغاضى فيه عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته واجراءاته اليومية، وتحجم عن توجيه أي انتقاد أو إدانة لتلك الجرائم والانتهاكات.

وتطرّقت الوزارة في بيانها، إلى حرب الابادة والتشريد والتنكيل التي يشنها الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل يومي ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، مشيرة إلى أن إمعان الاحتلال ومستوطنيه في اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم في قرية جالود جنوب نابلس، أو في بلدة بروقين في سلفيت، أو في منطقة واد الحصين ومسافر يطا بمدينة الخليل، أو منطقة عين المالح في الأغوار، أو في أراضي المخرور في بت جالا، يأتي ضمن المحاولات الهادفة الى ابتلاع المزيد من الأرض، في مسعى لترسيم خارطة مصالحه في الارض الفلسطينية من جانب واحد.

وتساءلت: أين مواقف الدول التي تطالب بوقف الاجراءات أحادية الجانب من هذه الاعتداءات والجرائم؟.

#حقوق الانسان #وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس توافق على الآلية الجديدة للمنحة القطرية وفق هذه المطالب

عضو كنيست : سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة

وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2021

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن وفاة ابنة القيادية خالدة جرار

مجددا.. وفد أمني إسرائيلي الى القاهرة للتوصل لاتفاق تهدئة مع غـزة

الجمهور العربي بإسرائيل يهاجم منصور عباس ويصفه بالخائن

الأخبار الرئيسية

اشتية: اقتطاع اسرائيل لاموال المقاصة يضعنا في موقف مالي صعب

مصادر فلسطينية : الوفد الامني المصري يصل غزة اليوم

فصائل المقاومة تدرس هذه الخيارات للرد على مماطلة الاحتلال في رفع الحصار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة ويسمح بإستيراد مواد وتصدير منتجات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية