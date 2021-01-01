الشؤون المدنية: تسهيلات جديدة بالتنقل والسفر من قطاع غزة

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان صادر عنها صباح اليوم الإثنين، أنه سيتم واعتباراً من اليوم السماح بالسفر والتنقل من المحافظات الجنوبية “غزة” للمتزوجين، إذا كان أحد الزوجين يحمل الهوية الإسرائيلية وللصحفيين التابعين للمنظمات الصحفية العالمية ووزارة الإعلام الفلسطينية، وأيضا أصحاب الدورات التعليمية الطبية ومن لديه مواعيد للسفارات الأجنبية.



وأهاب الناطق الرسمي باسم الهيئة عماد قراقرة “بالمواطنين في غزة من أصحاب هذه المعاملات ومن يرغب بالخروج لإتمام عمله أن يتوجهوا لمكاتبنا في المحافظات الجنوبية وتقديم الوثائق اللازمة”.

وأضاف البيان أنه سيسمح أيضا بتصدير الملابس والأثاث والمنتوجات الزراعية واستيراد المواد الطبية ومستلزمات النسيج والخياطة.