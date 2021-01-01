رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة، اليوم الإثنين، مصادقة الاحتلال على تجميد 597 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية.

وتناولت أيضًا، إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قلقيلية، واقتحام وحدات قمع معتقل "ريمون" قسم (2) وتنكيلها بالأسرى.

وفيما يلي أبرز العناوين:

*"الحياة الجديدة":

- مسيرة حاشدة في أريحا دعمًا للشرعية ونصرة للقدس والأسرى

- الرئيس يؤكد في اتصال مع هرتسوغ ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس

- الأسير أبو عطوان وعائلته يحيّون أبناء شعبنا والقيادة وعلى رأسها الرئيس

- قرصنة: الاحتلال يصادق على تجميد 597 مليون شيقل من أموال المقاصة

- اشتية يقدم واجب العزاء بوفاة أحمد جبريل

- إصابة شاب قرب قلقيلية ووحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل "ريمون"

- رئيس نادي برشلونة في رسالة للرجوب: النادي لم يؤكد إقامة أي مباراة ودية في القدس

- هيئة الأسرى: الأسير إياد حريبات بحاجة ماسة لعناية طبية فائقة

- "الخارجية" تعلن استئناف العمل بنظام السفر "الترانزيت" من الجسر الى المطار أيام الجمعة والسبت

- بيروت: "فتح" تمارس ديمقراطيتها وتقول كلمتها

*"الأيام":

- مستوطنون يحرقون ويعتدون في بتير وجالود...الاحتلال يبدأ بمسح أراضي جبل صبيح في بيتا

- "الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على سرقة 597 مليون شيقل من أموال السلطة بحجة مخصصات الأسرى

- اتصال هاتفي بين الرئيس وهرتسوغ

- "الإحصاء": 13.8 مليون فلسطيني حول العالم بينهم 5.23 مليون يقيمون في دولة فلسطين

- "بتسيلم": مضايقات وشتائم جنسية من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين بالخليل

- أريحا: مسيرة حاشدة دعمًا للشرعية ونصرة للقدس والأسرى

- نتنياهو يغادر مقر الإقامة الرسمي تحت جنح الظلام

- وزيرا "خارجية" مصر وإسرائيل يلتقيان في بروكسل



*"القدس":

- اعتداءات للمستوطنين في بتير وقريوت وإصابة بالرصاص بقلقيلية

- سلطات الاحتلال تجمّد أموالا من المقاصة بما يعادل ما تدفعه السلطة الوطنية لعائلات الشهداء والأسرى

- رامي ليفي يقيم حيًا استيطانيًا جديدًا في القدس المحتلة

- وحدات القمع تقتحم قسم 2 بمعتقل "ريمون" وتنكّل بالأسرى

- لابيد بحث مع نظيره المصري قضية الأسرى ووفد اسرائيلي يتوجه للقاهرة خلال أيام

- وفاتان و53 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- تعليمات لمكاتب الداخلية الإسرائيلية بعدم معالجة طلبات الفلسطينيين للم الشمل

- الرويضي: الاحتلال يحاول فرض سيادته في القدس

- الجيش يعتقل غليك خلال محاولته تهريب عامل فلسطيني

- كورونا عالميا: 4.028.446 وفاة وأكثر من 186 مليون اصابة بالفيروس

- وفاة و248 اصابة بكورونا في إسرائيل