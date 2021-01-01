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غزة: سلسلة تنقلات وتكليفات في مواقع قيادية بالمؤسسات الحكومية

الإثنين 12 يوليو 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: سلسلة تنقلات وتكليفات في مواقع قيادية بالمؤسسات الحكومية



غزة/سما/

أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، سلسلة تنقلات وتكليفات اعتيادية شملت عدة مواقع قيادية بالمؤسسات الحكومية. 

وتمثلت التنقلات والتكليفات الاعتيادية فيما يلي:

تكليف م. سمير مطير وكيلاً لوزارة الحكم المحلي.

تكليف د. أيمن اليازوري وكيلاً لوزارة الزراعة.

تكليف د. إبراهيم القدرة وكيلاً مساعداً للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم.

تكليف م. كنعان عبيد رئيساً لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

تكليف د. عماد الباز رئيساً لسلطة الأراضي.

تكليف د. حسن الصيفي رئيساً لديوان المظالم.

تكليف د. يوسف إبراهيم رئيساً لسلطة المياه والبيئة.

#سلسلة تنقلان #تكليفات #المؤسسات الحكومية

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