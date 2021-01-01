قوات الاحتلال تهدم جدارًا استناديًا في بلدة بني نعيم

الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، جدارا حجريا استناديا في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وذكرت بلدية بني نعيم ، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة "خلة الوردة" المحاذية للشارع الالتفافي 60 وعلى مدخل البلدة، وباشرت على الفور بهدم جدار استنادي بطول 200 متر وبارتفاع 6 أمتار تقريبًا، مشيّدا من المرابيع الحجرية الضخمة، تعود ملكيته للمواطن نادر جابر.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين كثفوا من انتهاكاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بمحافظة الخليل منذ مطلع العام الجاري، من هدم للمساكن والخيام، وتجريف للأراضي والمزروعات، ومهاجمة رعاة الأغنام، بهدف التوسع الاستيطاني وإجبار المواطنين على ترك أراضيهم.