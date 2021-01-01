فيديو: اشتباكات مسلحة في جنين وإصابة 7 مواطنين برصاص الاحتلال

جنين/سما/

تصدى مقاومون فجر اليوم الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مقاومين أطلقوا الرصاص تجاه دوريات الاحتلال التي اقتحمت شارع نابلس ومنطقة الجابريات وجبل أبو ظهير.

ونشر نشطاء مشاهد لإطلاق الرصاص بشكل كثيف تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.



كما أصيب 7 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع الشبان الذين رشقوا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة.

ونقل المصابون إلى مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي وابن سينا الجراحي، ووصفت جراح بعضهم بين الخطيرة والمتوسطة.





وتخلل العملية العسكرية اقتحام قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجايريات، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها واعتقال شبان عرف منهم، الأسير المحرر معتصم استيتي وأحمد سمودي.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مقر الدفاع المدني في شارع نابلس بجنين، ما أدى إلى إصابة عدة مركبات بالرصاص الحي، وتدمير محول الكهرباء الرئيس ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن المنطقة.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات المقاومة في جنين والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال بالأسلحة النارية.