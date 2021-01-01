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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الإثنين 12 يوليو 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين اثنين، وفتشت منازل بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عاشور رضوان الكركي (22 عاما) على حاجز نصبته قرب ما يسمى تجمع مستوطنات "غوش عصيون"، وجعفر مصطفى أبو عيشة (44 عاما)، من مدينة الخليل، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة اذنا، عرف من أصحابها أحمد عبد الرسول بشير، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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