7 إصابات بالرصاص الحي واشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين

رام الله / سما /

أصيب 7 مواطنين، فجر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الحي، خلال اقتحامها مدينة جنين، التي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين والجيش.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجايريات في المدينة، إلى جانب مداهمة عدة منازل وتفتيشها واعتقال شبان عرف منهم، الأسير المحرر معتصم استيتي.

ورغم انتشار دوريات الاحتلال والوحدات الخاصة، شن مسلحون هجمات عديدة على الاحتلال، في عدة محاور بالمدينة، تحولت بعدها لاشتباكات عنيفة.

وشهدت المدينة مواجهات بين راشقي الحجارة والجنود، الذين أطلقوا النار ما أدى إلى إصابة 7 شبان بالرصاص الحي، وتم نقلهم إلى مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي وابن سينا الجراحي، ووصفت جراح بعضهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على مقر الدفاع المدني، ما أدى إلى إصابة عدة مركبات بالرصاص الحي، كما أدى إطلاق النار للنار إلى تدمير محول الكهرباء الرئيس في شارع جنين نابلس.