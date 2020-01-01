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حالة الطقس : اجواء حارة

الإثنين 12 يوليو 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء حارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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