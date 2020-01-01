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الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام

الإثنين 12 يوليو 2021 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام



رام الله/سما/

أعربت الشرطة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات عن شديد اسفها لنشر صورة هوية المواطنة المتوفاة في مدينة رام الله  سهى غسان محمد جرار، ابنة القيادية بالجبهة الشعبية خالدة جرار ،من قبل اطراف غير رسمية وغير مخولة بنشر اي اخبار تخص  الوفاة ، وعدم انتظار البيان الرسمي الصادر عن المديرية العامة للشرطة .

واكد ارزيقات في بيان للرأي العام  بان الشرطة فتحت تحقيقا في ظروف تهريب ونشر صورة الهوية وانها "ستلاحق قانونيا كل من اساء التصرف وقام بنشر صورة هوية المتوفاة واسمها دون مراعاة واحترام لخصوصيتها وخصوصية والدتها المعتقلة في سجون الاحتلال وقبل تبليغها بشكل رسمي  ."

وبين ارزيقات بانه لم يصدر عن الشرطة اي بيان حتى اللحظة بخصوص حالة الوفاة واسبابها بانتظار استكمال الاجراءات القانونية اصولا .

#الشرطة الفلسطينية #الرأي العام #نشر صورة هوية #رام الله #لؤي ارزيقات

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