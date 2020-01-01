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الإعلام العبري: افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب الأربعاء المقبل

الإثنين 12 يوليو 2021 02:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري: افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب الأربعاء المقبل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه سيتم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في "تل أبيب"، الأربعاء المقبل.

وكتبت صفحة "إسرائيل في الخليج" تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، قالت فيها، إنه "سيتم افتتاح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب يوم الأربعاء القريب".

وتابعت بأنه سيجري الافتتاح "بمشاركة ضيف الشرف الرئيس هرتسوغ"، مشيرة إلى أنها ستكون "خطوة مهمة أخرى في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين".

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، افتتح يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

يُذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع مع إسرائيل في واشنطن.

#سفارة الامارات #تل أبيب #الامارات العربية المتحدة #يتسحاق هرتسوغ

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