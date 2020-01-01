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شرطة الخليل تقبض على متهم بارتكاب جريمة قتل عمدًا قبل عام

الأحد 11 يوليو 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الخليل تقبض على متهم بارتكاب جريمة قتل عمدًا قبل عام



الخليل / سما /

القت شرطة محافظة الخليل، مساء يوم الأحد، القبض على مطلوب متهم بارتكاب جريمة قتل عمدًا بالاشتراك قبل حوالي عام وبحوزته سلاح ناري في مدينة يطا.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات توافرت لمركز شرطة يطا والسموع تتعلق بتنقل مطلوب بتهمة القتل العمد بمركبة داخل مدينة يطا، على الفور قامت الشرطة بوضع حاجز وسط الشارع العام لإلقاء القبض عليه إلا أنه حاول الهروب واستخدم سلاح ناري وإطلاق النار بالهواء إلا أن عناصر الشرطة كانت له بالمرصاد، وسيطرت عليه وألقت القبض عليه وضبط السلاح الناري بحوزته.

وأكد على أن المطلوب صادر بحقه مذكرة قضائية بتهمة القتل العمد بالاشتراك وقعت بمدينة يطا العام الماضي.

#شرطة الخليل #جريمة قتل عمدًا #سلاح ناري

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