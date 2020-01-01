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بينيت يعين شخصية مخضرمة من الموساد في منصب مستشار الأمن القومي

الأحد 11 يوليو 2021 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعين شخصية مخضرمة من الموساد في منصب مستشار الأمن القومي



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، عن تعيين إيال خولتا في منصب مستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الأمن القومي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن خولتا (45 عامًا) شغل مسبقًا عددًا من المناصب الإدارية العليا في جهاز الموساد الذي خدم فيه لمدة 23 عامًا، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي والسياسات ورئيس قسم التكنولوجيا.

وكلف بينيت، خولتا بتعزيز العلاقات السياسية الاستراتيجية الضرورية لدولة إسرائيل وأمنها، فضلاً عن تطوير الحلول التكنولوجية لاحتياجات الأمن القومي، على جبهة واسعة من المجالات. وفق نص بيان مكتبه.

وخولتا متزوج وأب لثلاثة أولاد، وهو من سكان كفار سابا وحاصل على دكتوراة في الفيزياء من جامعة تل أبيب ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد.

وخلال خدمته في الموساد، فاز خولتا بجائزة الأمن الإسرائيلي.

وقال البيان: “في ضوء سنوات خبرته الطويلة وأدائه وفهمه للتحديات الاستراتيجية لدولة إسرائيل في المجال الأمني ​​والسياسي، اختار رئيس الوزراء بينيت تعيينه في منصب مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي”.

وأضاف، “بموافقة الحكومة على التعيين، سيتولى الدكتور خولتا منصبه، ويحافظ على تداخل منظم مع الرئيس المنتهية ولايته لمجلس الأمن القومي، مئير بن شبات”.

#نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #مستشار الأمن القومي #إيال خولتا #الموساد الاسرائيلي

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