جاد الله يرد على تصريحات محمود العالول

غزة / سما /

عقب القيادي في التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح غسان جاد الله، اليوم الأحد، على تصريحات نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

وقال جاد الله، في منشور عبر صفحته (فيسبوك): إنّ مقولة العالول، يوم أمس المتمثلة بـ "حذاري أنّ يقترب أحدٌ من فتح"، لو أنّ قائلها ياسر عرفات أو خليل الوزير أو صلاح خلف لاستنفرت جيوش ولتهيأت أممٌ لهول ما سيحدث، لكننا في زمن الزمرة التي ترهن "فتح" ومعها مشروعنا الكفاحي برمته لمصالحها وامتيازاتها".

وأضاف: "أنّ فتح كبيرة بالكل، الكل الفتحاوي الذي انتمى لها، والكل الوطني الذي ارتضاها طليعة"، لافتةً إلى أنّها ليست أكبر من الكل، لأن فلسطين أكبر من الجميع.

وتابع: "إننا ما زلنا نراهن على فتح، وما زالت عيوننا تشخص نحو الفتحاويين الذين لا يقبلوا الظلم ولا الاستبداد ولا القهر، فهؤلاء وحدهم القادرون على انتشال فتح من كبوتها، وإعادتها إلى صدارة المشهد بعد أنّ كادت انحرافات البعض أن تذهب بإرثها وحاضرها ومستقبل أبنائها".