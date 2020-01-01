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زراعة غزة: الأضاحي متوفرة بكميات وأسعار مناسبة ولا توجد مشاكل

الأحد 11 يوليو 2021 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: الأضاحي متوفرة بكميات وأسعار مناسبة ولا توجد مشاكل



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، اليوم الأحد، إنّ الأضاحي متوفرة في القطاع، لهذا العام، وبالكميات والأسعار المناسبة.

وأضاف البسيوني في تصريح صحفي: "بالرغم من ذلك، فإن الوقت لا زال مبكرًا للحكم على إقبال المواطنين على شراء الأضاحي لهذا العام"، نافيًا وجود أي مشاكل وفق ما خططت له الوزارة مسبقًا.

وأشار البسيوني، إلى أنّ حوالى 15 ألف رأس من العجول، و20 ألف من الأغنام متوفر في الأسواق، بالكميات والأنواع التي يرغب بها المستهلك.

وتابع: "إنّنا نشهد وجود حركة نشطة، بالرغم كل ظروف الحصار التي يمر بها الغزيين"، لافتًا إلى أنّ الأسعار اعتيادية مثل العام الماضي ولم يكن هناك أي تغير على الأسعار.

وأكد على أنّ وزارته تقوم بمراقبة عملية تداول المواشي، وفي حال وجود هناك استغلال سيكون تداخلات مباشرة من قبل الوزارة.

وفي ختام تصريحه، لفت البسيوني، إلى أنّه بعد انتهاء الموسم، ستصدر الوزارة بيانًا توضح فيه كيفية إقبال على المواشي، وتقييم شامل لكل الأضاحي التي تم استهلاكها.

#غزة #وزارة الزراعة #لحوم الاضاحي #عيد الاضحى

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