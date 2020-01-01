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منصور عباس: لا علاقة لما يجري بين الموحدة والائتلاف الحكومي بالقائمة المشتركة

الأحد 11 يوليو 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: لا علاقة لما يجري بين الموحدة والائتلاف الحكومي بالقائمة المشتركة



القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، اليوم الأحد، “إنه لا علاقة لما يجري بين الموحدة والائتلاف الحكومي بالقائمة المشتركة لا من قريب ولا بعيد”.

وأضاف عباس في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، “إن الموحدة تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات عملية لصالح مجتمعنا العربي، والموحدة معنية بتوسيع الشراكة في الائتلاف لتشمل المشتركة أو أوساطًا في القائمة المشتركة”.

وتابع عباس، “الاتصالات مع المشتركة تجري بتنسيق كامل معنا، وأؤكد أن أي اتصال للائتلاف مع نواب المشتركة يتم بالتنسيق والتفاهم مع القائمة العربية الموحدة، نموذج العمل الذي تريده الموحدة مع الحكومة هو نموذج الشراكة الحقيقية الواضحة والشفافة التي تحترم مكانة العربي وحقه في تغيير السياسات الحكومية واتخاذ القرارات لصالحة، سئمنا نموذج (دكّة الاحتياط) واللعب على الهامش وتحت الطاولة”.

وواصل عباس، “نموذج (دكّة الاحتياط) يُسيئ لمكانة العربي ومنجزاته السياسية ويُعتبر تراجعًا عن المكاسب السياسية التي حققتها القائمة العربية الموحدة خلال العام الأخير”.

#القائمة العربية الموحدة #منصور عباس #الحكومة الاسرائيلية #القائمة العربية المشتركة

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