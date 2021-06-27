وزير العمل: أعلن استمراري بالحكومة الفلسطينية كوزير.. وحزب الشعب ينهي عضويته

رام الله / سما /

أعلن وزير العمل، نصري أبو جيش، اليوم الأحد، استمراره في الحكومة الفلسطينية، كـ "وزير عمل لخدمة وطني وشعبي".

وقال ابو جيش عبر حسابه على (فيسبوك): "الآن انتهى اجتماعي مع دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبعد تقديم استقالتي له للمرة الثانية خلال أسبوعين ورفضها من قبله، فإنني أعلن استمراري في الحكومة الفلسطينية كوزير عمل لخدمة وطني وشعبي والاهداف النبيلة التي آمنت بها".

في السياق، قرر حزب الشعب الفلسطيني اليوم الأحد، إنهاء عضوية وزير العمل، د. نصري أبو جيش من الحزب، إثر إعلان الأخير استمراره بالعمل في الحكومة.

وقال الحزب في بلاغ صادر عن لجنته المركزية، إنه وبناء على قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على وضع الحريات، والصادر بتاريخ 27/6/2021 والذي أعادت تأكيده في اجتماعها الأخير يوم الثلاثاء الموافق 5/7/2021 والذي تضمن قيام الرفيق نصري أبو جيش (وزير العمل) بإعلان وتأكيد استقالته من الحكومة والامتناع عن ممارسة عمله كوزير في الحكومة حتى نهاية يوم الخميس 8/7/2021، بغض النظر عن قبول استقالته أو عدمها من قبل الحكومة.



وأضاف: ونتيجة لعدم التزام د . نصري أبو جيش بذلك وبما التزم به أمام اللجنة المركزية يتم إنهاء عضوية نصري أبو جيش من الحزب.

ووفق البيان، فإن اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني تؤكد مجدداً لرفاقنا وللرأي العام أن حزب الشعب الفلسطيني لم يعد ممثلاً بأي شكل ومن خلال أي شخص في حكومة د. محمد اشتية.