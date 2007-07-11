خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل خمسة أسرى اليوم الأحد، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم: أمجد أحمد عيسى عبيدي (53 عامًا) من قرية زبوبا غرب جنين، ومقدام إبراهيم عبد الرؤوف جبر (41 عامًا) من قلقيلية، وعامر أحمد رشيد أبوسنينة (36 عامًا)،من الخليل، وأيوب نعيم عبد المنعم زعارير (37 عامًا) من الخليل، وبشار إياد أحمد عبيدي (30 عامًا) من القدس.

والأسير أمجد عبيدي محكوم بالسجن المؤبد 23 مرة ودخل عامه الـ19 منذ اعتقاله عام 2003، والأسير مقدام جبر دخل عامه السادس عشر على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 11/07/2007م وهو محكوم بالسجن المؤبد، والأسير عامر أبو سنينة دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال منذ اعتقاله بتاريخ 11/07/2007م وهو محكوم بالسجن 16 عامًا، والأسير أيوب زعارير دخل عامه الخامس عشر والأخير في سجون الاحتلال منذ اعتقاله بتاريخ 11/07/2007م ودخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال منذ اعتقاله بتاريخ 11/07/2014م وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.