“التربية” توقع اتفاقيات نوعة لخدمة التعليم في ١٤ جامعة محلية

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، جملة اتفاقيات شراكة وتعاون نوعية مع 14 جامعة محلية في الضفة وقطاع غزة؛ لخدمة قطاعي التعليم العام والعالي؛ وفق مرتكزات مستندة على علاقة جامعة استراتيجية، وفي إطار تكاملي شمولي.

والجامعات الشريكة الموقعة، هي؛ جامعة فلسطين التقنية “خضوري”، وبير زيت، وبيت لحم، والخليل، والاستقلال، والجامعة العربية الأمريكية، والنجاح الوطنية، والإسلامية، والأهلية، والأقصى، والأزهر، والقدس، والقدس المفتوحة، وبوليتكنك فلسطين.

وتتضمن هذه الاتفاقيات؛ عدة بنود ومحاور تطال مجالات وقطاعات متنوعة من أبرزها؛ دعم التعليم المقدسي، وتعزيز البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والتربوي ، والتعليم المهني والتقني والتخصصات النوعية، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ عبر برنامج “ستم” فلسطين، وتطوير منظومة الثانوية العامة، ورعاية الرياديين والإبداعات الطلابية، وغيرها من مسارات الاهتمام المشترك.