الاعتداء على موظف في شركة كهرباء أثناء تأدية مهامه

القدس المحتلة / سما /

تعرض عدد من موظفي شركة كهرباء القدس لاعتداء على يد أحد سارقي التيار الكهربائي بعد ورود معلومات قيامه بسرقة التيار الكهربائي في حي الثوري بالقدس.

وأكدت الشركة أن هذا الاعتداء الخطير، مدان ولن يمر بدون عقاب، لافتةً إلى أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي ومشيرة الى ان هذا الفعل لا يمثل منطقة الثوري وأهلها.

وأشارت كهرباء القدس في بيان لها، أن المعتدي قام برمى صخرة كبيرة بشكل مباشر على موظف وهو جالس في سيارته أثناء تأديته لعمله، ما أدى إلى اختراق زجاج السيارة وأصابته مباشرة في رأسه، موضحة أن هذا الموظف كان يقوم بواجبه في محاربة السارقين، الذين لايشكلون تهديداً على النظام الكهربائي فحسب، بل يشكلون تهديداً حقيقياً على السلم والأمن المجتمعي.

وأكدت الشركة أنها ترفض هذه الأفعال المشينة من بعض الجهات غير المسؤولة، مشيرة أنها تركز جل جهودها للحفاظ على سلامة موظفيها سواء من مخاطر المهنة أو من أية مخاطر خارجية، وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات الكهربائية لأبناء مجتمعنا، ومواجهة الظروف الصعبة الخارجية المحيطة بعمل الشركة.