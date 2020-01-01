المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح بتأجير الأرحام للأزواج مثليي الجنس

القدس المحتلة / سما /

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، قرارًا يسمح للأزواج مثليي الجنس باللجوء إلى الحمل البديل (تأجير الرحم).



وجاء القرار بعد معركة قضائية بدأت قبل أكثر من عقد، وقضت بموجبه المحكمة برئاسة القاضية إستر حيوت، بضرورة رفع القيود المفروضة على تأجير الأرحام للأزواج مثليي الجنس في غضون ستة أشهر.



ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة سجالات حول هذا الملف، خصوصًا وأن الائتلاف المتنوع الذي تتشكل منه يضم حزب "ميرتس" الذي يجاهر زعيمه وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بمثليته الجنسية، وحزب القائمة العربية الموحدة الإسلامي الذي ينعت المثليين بـ"المنحرفين".