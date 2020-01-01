رئيس وزراء اسرائيل: لبنان على شفا الانهيار شأنه شأن الدول التي سيطرت عليها إيران

القدس المحتلة / سما /

اعتبر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن لبنان على شفا الانهيار، شأنه شأن الدول التي سيطرت عليها إيران.

وقال بينيت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار، مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن".

وأضاف: "يجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم".

ولفت إلى أنه "نتابع الأوضاع هناك عن كثب، أنا ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وسنبقى على أهبة الاستعداد".

بينيت أشار إلى أن "قوات الجيش والشرطة ضبطت أمس مسدسات بقيمة ملايين الشواكل تم تهريبها إلى إسرائيل وهذا مجرد مثال واحد من بين العديد. سنواصل المتابعة".

وكشف التقرير السنوي لمؤسسة "Development Initiatives" عن أن لبنان احتل المركز الثالث في قائمة الدول الأكثر تلقيا للمساعدات الإنسانية، لعام 2020، بقيمة 1,559 مليون دولار.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الأسبوع المقبل تشكيلة حكومية إلى الرئيس ميشال عون.

ونقلت قناة الـ"NBN" اللبنانية عن مصادر قولها، إن "سعد الحريري سيقدّم تشكيلة حكومية إلى رئيس البلاد علّها تكون فرصة أخيرة لإنقاذ لبنان".

وفشل لبنان في تأليف حكومة بعد مرور أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيلها، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد، نتيجة خلافات على الحصص الوزارية بين الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، اللذين ما زالا يتبادلان الاتهامات بالتعطيل.