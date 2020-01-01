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الكابينت يقرر اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة

الأحد 11 يوليو 2021 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت يقرر اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة



القدس المحتلة / سما /

قرر المجلس الوزاري المصغر "كابينت" خصم 597 مليون شاقل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية؛ بسبب دفعها رواتب الأسرى وعائلات الشــــــــهداء عام 2020".

في السياق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بأن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، صادق اليوم على توصية وزير الجيش بني غانتس، بتجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلاتهم.

وأضاف: سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة "الجيش"، بانتهاء اجتماع "كابينت" إثر انعقاد ثلاث ساعات،  دون الخروج بتفاصيل.

#الكابينت الاسرائيلي #اسرائيل #اموال المقاصة #السلطة الفلسطينية #رواتب الشهداء والجرحى

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