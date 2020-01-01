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القائم بأعمال مدير "أونروا" بغزة: دمار التصعيد الأخير هائل وواسع النطاق

الأحد 11 يوليو 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائم بأعمال مدير "أونروا" بغزة: دمار التصعيد الأخير هائل وواسع النطاق



غزة /سما/

قال القائم بأعمال مدير شئون الأونروا في غزة سام روز: "إن الدمار الذي نتج عن التصعيد العسكري الأخير على غزة دمار هائل وواسع النطاق".

وذكر روز في تصريح صحفي، "لحقت الأضرار بآلاف المنازل والبنى التحتية".

وأضاف "منذ انتهاء النزاع، بدأت فرق الأونروا بإجراء تقييم للأضرار التي لحقت بالمنازل المدمرة كلياً وجزئياً".

ولفتت أونروا إلى أن وكالة الغوث الدولية قامت بدفع بدل الإيجار المؤقت وإعادة الاندماج لحوالي 500 عائلة بقيمة إجمالية قدرها 1.0 مليون دولار أمريكي.

وأكدت أنها ستستمر في تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل بشكل جزئي والمضي قدماً في دفع بدل الإيجار المؤقت وإعادة الاندماج للأسر النازحة.

وجاء تصريح روز خلال زيارته إلى مخيم الشاطئ غرب غزة لدعم فرق البنى التحتية وتطوير المخيمات وفرق برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابعة للأونروا.

إضافة إلى المشاركة في تقييم الأضرار التي لحقت بمنزلين من المنازل التي تأثرت خلال التصعيد العسكري الأخير على غزة.

وبحسب أونروا "فحتى الآن، تم الانتهاء من تقييم ما إجماله 1,200 منزل على أساس المعلومات التي وردت إلى الأونروا من خلال بوابة وزارة الأشغال العامة والإسكان".

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تعميم المعلومات على فرق الأونروا المتنقلة والبالغ عددها 25 فريقاً أو الفرق الثابتة البالغ عددها 35 والمنتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

ولفتت إلى أن غالبية التقييمات أظهرت نتائج أولية مفادها أن معظم المنازل المتضررة تقع في محافظات الشمال وغزة، وأن معظمها قد تضررت بشكل بليغ.

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