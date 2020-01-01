  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع "الهلال الأحمر" من إيصال مساعدات إنسانية لسكان حمصة الفوقا

الأحد 11 يوليو 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع "الهلال الأحمر" من إيصال مساعدات إنسانية لسكان حمصة الفوقا



الاغوار /سما/

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شاحنة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصال مساعدات إنسانية ومواد تموينية لسكان حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جنود الاحتلال منعوا الشاحنة من الوصول للسكان لتسليمهم مساعدات إنسانية، وأعادوها من حيث أتت.

يذكر أن الاحتلال هدم قبل أيام تجمع حمصة الفوقا بشكل كامل، وهي المرة السابعة التي تُهدم فيها منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي، تاركا المواطنين دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة.

#قوات الاحتلال #جمعية الهلال الأحمر #مساعدات إنسانية #خربة حمصة الفوقا

الأكثر قراءة اليوم

عضو كنيست : سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

وفد إسرائيلي قريباً في القاهرة.. مصادر : مصر تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

ألقاه من علو.. الشرطة بغزة توضح تفاصيل قتل شاب لابنه الرضيع

صور: يمني يعقد قرانه على ابنة المتحدث باسم الرئاسة التركية بحضور أردوغان

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الكابينت يقرر اقتطاع 597 مليون شيكل عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة

اسرائيل

صحيفة عبرية: من لبنان إلى بروكسل.. الصراع الإسرائيلي الإيراني يندلع على جبهات عديدة

المجمع الايطالي

"الأشغال" توضح بشأن استخدامها حديد تسليح "مستخدم" بأحد مباني المجمع الإيطالي في غزة

عائلة مستوطن تتجهز لرفع دعوى للاستحواذ على ممتلكات الأسير شلبي

صحيفة : أزمة مالية طاحنة تضرب السلطة الفلسطينية ورواتب الموظفين لن تُصرف كاملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية