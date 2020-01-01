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"الأشغال" توضح بشأن استخدامها حديد تسليح "مستخدم" بأحد مباني المجمع الإيطالي في غزة

الأحد 11 يوليو 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأشغال" توضح بشأن استخدامها حديد تسليح "مستخدم" بأحد مباني المجمع الإيطالي في غزة



غزة /سما/

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في رام الله اليوم الأحد بيانا صحفيا يوضح ملابسات القرارات الفنية المتخذة في مشروع المجمع الإيطالي في غزة والمتمثلة في استخدام عدد من أسياخ حديد تسليم قديم في بعض من العناصر الخرسانية بالطارق الأرضي لمبنى رقم 3 في المجمع.

وأفاد مدير مشروع المجمع الايطالي في غزة ماجد صيام في تصريح صحافي صادر عن الوزارة: بأنه سمح باستخدام عدد من أسياخ الحديد التسليح القديمة في بعض من العناصر الخرسانية في الطابق الأرضي من مبنى رقم 3 في المجمع.

وأردف قائلاً "نظراً لشح حديد التسليح نتيجة إغلاق المعابر طلب منه مقاول المشروع استخدام بعض من الحديد الغير جديد، وتم إجراء فحوصات لهذا الحديد في مختبرين مختلفين، و بيّنت الفحوصات بأن الحديد أعطى القوة التصميمية المطلوبة، وبناء على نتائج الفحوصات تمت الموافقة على الإستخدام ولمرة واحدة في عناصر خرسانية كان قد تم تجهيزها للصب في المشروع".

وأوضح بأنه تم زيادة كمية الحديد بنسبة 20% كإجراء إضافي من باب الاحتياط، وبالرغم من ذلك أبدى لجنة سكان المشروع تخوفهم من هذا الأمر، مؤكداً أن التعليمات والإجراءات والقرارات الفنية تتخذ من المهندسين في الموقع دون الرجوع للمستوى السياسي في الوزارة، وهذا ما تم في هذا الامر أيضًا حيث اتخذ القرار على المستوى الفني دون اعلام الوزير به.

واستكمل قائلاً: "بمجرد معرفة الوزير باستخدام حديد غير جديد قام بمراجعة مدير المشروع على الفور، وعليه قام تم استصدار أمر إزالة العناصر الخرسانية التي تحتوي على حديد قديم ليتم صبها باستخدام حديد جديد".

#وزارة الاشغال #مشروع المجمع الإيطالي #قطاع غزة #محمد زيارة #اعادة اعمار غزة

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