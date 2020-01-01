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إعلان مهم من "الخارجية والمغتربين" بشأن السفر

الأحد 11 يوليو 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان مهم من "الخارجية والمغتربين" بشأن السفر



رام الله /سما/

 أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن استئناف العمل بنظام السفر (الترانزيت) من الجسر إلى المطار أيام الجمعة والسبت، ضمن ساعات عمل ودوام المعابر.

كما أعلن الفريق، في بيان صحفي، اليوم الأحد، لجميع المواطنين الراغبين بالقدوم إلى أرض الوطن عبر المطارات والمعابر الأردنية، ضرورة التسجيل على المنصة المخصصة لذلك والحصول المسبق على الموافقة اللازمة (QR code)، والالتزام بإجراء فحص "كورونا" بما لا يتجاوز 72 ساعة من وصولهم إلى المطار، مؤكدا أن هذه الإجراءات مطلوبة من المواطن الأردني والفلسطيني على حد سواء، وتنطبق على حملة جوازات السفر الدبلوماسية الفلسطينية.

#الخارجية والمغتربين #سفر المواطنين #نظام السفر الترانزيت

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