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نقابات عمال فلسطين تعلن رفضها تحويل المنحة القطرية لقسائم شرائية

الأحد 11 يوليو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابات عمال فلسطين تعلن رفضها تحويل المنحة القطرية لقسائم شرائية



غزة /سما/

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي في قطاع غزة ، اليوم الأحد، من أن تأخير صرف المنحة القطرية يفاقم أوضاع عشرات الآلاف من العمال المتعطلين عن العمل.

وأكد العمصي في تصريح له، بأن تلك العائلات تترقب صرف أموال المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو/2021، التي تأخر صرفها نتيجة منع إدخالها من قبل "إسرائيل" عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو الماضي.

وقال: "إن آلاف العمال الذين تقطعت بهم سبل العمل، وانضموا إلى جيش البطالة، بلا أي مصدر دخل، باتوا يعتمدون على المنحة القطرية كمصدر يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة".

ورفض العمصي أي مقترح لتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، لأن العمال والفقراء" يستفيدون من القيمة المالية للمنحة في سداد التزامات أساسية مهمة للحياة كتعبئة أسطوانة غاز، أو شراء المواد التموينية الأساسية، وغيرها من الالتزامات".

وأكد أن الاحتلال يمارس جريمة إنسانية بربط إدخال المنحة بملفات أخرى، معتبرًا ذلك عقابا جماعيا بحق أبناء شعبنا وآلاف العائلات العمالية تخالف قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وشكر باسم شريحة العمال دولة قطر التي خصصت هذه المنحة للعائلات الفقيرة والتي استفاد منها عشرات الآلاف من العمال المتعطلين عن العمل وكانت بمثابة طوق انقاذ انتشل تلك العائلات من براثن الفقر المدع، داعيا إياها للضغط على الاحتلال لصرفها بأسرع وقت ممكن.

#الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين #المنحة القطرية #عمال غزة #قطاع غزة

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