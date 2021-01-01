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تجار وعمال غزة يطالبون بفتح المعابر ورفع الحصار

الأحد 11 يوليو 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجار وعمال غزة يطالبون بفتح المعابر ورفع الحصار



غزة /سما/

نظم عشرات التجار والعمال من قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة حاجز بيت حانون تنديداً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.

وطالب التجار والعمال خلال الوقفة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل اعتيادي ورفع الحصار عن قطاع غزة في أسرع وقت لمنع وقوع كوارث اقتصادية.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق المعابر مع غزة منذ أكثر من 50 يوما، وتمنع إدخال البضائع والسلع الأساسية إلى غزة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع.

ووفق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن نسبة الفقر في صفوف العمال بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وصلت إلى أكثر من 80%، بينما زادت نسبة البطالة عن 60%..

وذكر الاتحاد أن عدد العمال العاطلين عن العمل وصل إلى نحو 270 ألف عامل نتيجة الحصار والحروب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

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