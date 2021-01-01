صيّادو غزة يتظاهرون مطالبين بتوسيع مساحة الصيد

غزة /سما/

أطلق صيادون فلسطينيون اليوم الأحد في ميناء غزة بالونات تحمل صور الشهداء من الصيادين في سماء غزة.

وطالب الصيادون خلال وقفة احتجاجية، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة مساندتهم والضغط على الاحتلال توسعة مساحة الصيد.

وقال جهاد السلطان نقيب الصيادين شمال قطاع غزة، إن هذه الوقفة لاحتجاجية جاءت لإيصال رسالة للعالم بأن الاحتلال يوميا يمارس إطلاق نار ومصادرة مراكب وشباك صيادين وإصابة صيادين واستشهادهم.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع زاد من معاناة الصيادين ومنع إدخال مواد الصيد والمواتير الخاصة للمراكب والأدوات اللازمة لهم من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن الصيد حين يتعطل مركب الصيد الخاص به لا يستطيع مزاولة مهند الصيد مرة أخرى.

وتابع, أربعة آلاف صيد يعانون الأمرين والصيد اليوم بشتغل للمحروقات فقط ولا دخل لهم.

وطالب السلطان المؤسسات الدولية والعالم بالضغط على الاحتلال وفك الحصار عن القطاع وترك الصياد الفلسطيني بمزاولة مهنته في بحره وأرضه أسوة بباقي صيادي العالم.

وأشار إلى أن الاحتلال يتلاعب في مساحة الصيد خلال الشهور الماضية مرة 4 ميل ومرة أخرى 6 أو 9 ميل، مؤكدا أن هذه المساحة لا تكفى للصيادين في شاطئ طول ساحله 45 كيلو , مطالبا بأن يكون البحر مفتوحا أمامهم.