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وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون وتنكل بالأسرى

الأحد 11 يوليو 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وحدات القمع تقتحم قسم (2) بمعتقل ريمون وتنكل بالأسرى



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن وحدات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت، اليوم الأحد، قسم (2) بمعتقل "ريمون" واعتدت على الأسرى القابعين فيه.

وبينت الهيئة في بيانها، أن وحدات القمع (المتسادا، والدرور، واليمام)، شنت عملية قمع واسعة ونكلت بالأسرى، وقامت بنقلهم من قسم (2) إلى قسم (8) بذات المعتقل.

وأضافت ان عملية الاقتحام تمت من دون أي مبرر يستدعي ذلك، وان وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيش التي نفذتها استفزاز الأسرى بشكل مقصود، وتحطيم مقتنياتهم ورميها خارج غرف القسم، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر بين الأسرى.

#هيئة الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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