بينت يعلن عن استقدام شحنة من جرعات اللقاح من شركة فايزر في الاول من الشهر القادم

القدس المحتلة /سما/

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت في مستهل جلسة المجلس الوزاري اليوم انه تم الاتفاق مع شركة فايزر على تزويد اسرائيل بشحنة اخرى من اللقاحات في الاول من شهر اب اغسطس القادم . وقال بينيت ان هذا سيتيح افتتاح السنة الدراسية بشكل اعتيادي .

وبدوره أوضح وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس انه ما من نقص في إسرائيل في جرعات لقاح للبالغين لأن بحوزتها مخزون لقاحات مديرنا التي لها نفس النجاعة مثل فايزر . واكد وزير الصحة ان التطعيم هو افضل حماية من تفشي الوباء وضرورة اتخاذ خطوات صارمة في المستقبل .

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن تشخيص 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس. ويبلغ عدد المرضى في حالة خطيرة 44

وأفاد موقع واينت الاخباري ان الوزارة ستناقش مساء اليوم إمكانية تطعيم الأطفال دون سن الثانية عشرة.