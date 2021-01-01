الموحدة ترفض الاستمرار بدعم مشاريع قوانين حكومية

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة وليد طه إن أعضاء الكتلة سيكفون عن المشاركة في مداولات لجان الكنيست، كما سيمتنعون عن التصويت على مشاريع قوانين يتم طرحها في الهيئة العامة للمجلس التشريعي. وتطالب الموحدة الحكومة بالوفاء بتعهداتها حيال المواضيع المتفق عليها أولا ووضع جدول زمني واضح بذلك.

وذكرت مراسلة إذاعة ( كان ) ياعارا شابيرا ان القائمة العربية الموحدة مستاءة من الاتصالات الجارية بين جهات في الائتلاف الحكومي، وبين أعضاء من القائمة المشتركة لضمان اغلبية للائتلاف خلال جولات التصويت المختلفة في الكنيست.