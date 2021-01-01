  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الموحدة ترفض الاستمرار بدعم مشاريع قوانين حكومية

الأحد 11 يوليو 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموحدة ترفض الاستمرار بدعم مشاريع قوانين حكومية



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة وليد طه إن أعضاء الكتلة سيكفون عن المشاركة في مداولات لجان الكنيست، كما سيمتنعون عن التصويت على مشاريع قوانين يتم طرحها في الهيئة العامة للمجلس التشريعي. وتطالب الموحدة الحكومة بالوفاء بتعهداتها حيال المواضيع المتفق عليها أولا ووضع جدول زمني واضح بذلك.

وذكرت مراسلة إذاعة ( كان ) ياعارا شابيرا ان القائمة العربية الموحدة مستاءة من الاتصالات الجارية بين جهات في الائتلاف الحكومي، وبين أعضاء من القائمة المشتركة لضمان اغلبية للائتلاف خلال جولات التصويت المختلفة في الكنيست.

#القائمة العربية الموحدة #وليد طه #الكنيست الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن الأسلحة التي تمت مصادرتها على الحدود اللبنانية: معدة لتنفيذ عمليات فدائية

وفد إسرائيلي قريباً في القاهرة.. مصادر : مصر تلقت تأكيدات من إسرائيل بعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية

فتح توجه رسائل عدة لأبناء شعبنا وفصائله: جاهزون لتصحيح اخطائنا.. وبوصلتنا لن تنحرف عن القدس

ألقاه من علو.. الشرطة بغزة توضح تفاصيل قتل شاب لابنه الرضيع

المباحث تكشف ملابسات مقتل طفل في حي الزيتون شرق غزّة

صور: يمني يعقد قرانه على ابنة المتحدث باسم الرئاسة التركية بحضور أردوغان

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

المجمع الايطالي

"الأشغال" توضح بشأن استخدامها حديد تسليح "مستخدم" بأحد مباني المجمع الإيطالي في غزة

عائلة مستوطن تتجهز لرفع دعوى للاستحواذ على ممتلكات الأسير شلبي

صحيفة : أزمة مالية طاحنة تضرب السلطة الفلسطينية ورواتب الموظفين لن تُصرف كاملة

عضو كنيست : سأفكك التحالف في حال الهجوم على غزة

وزيرة الصحة : وفاتان و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و221 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية