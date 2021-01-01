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الجمهور العربي بإسرائيل يهاجم منصور عباس ويصفه بالخائن

الأحد 11 يوليو 2021 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمهور العربي بإسرائيل يهاجم منصور عباس ويصفه بالخائن



القدس المحتلة /سما/

يواصل الجمهور العربي في إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي مهاجمة زعيم حزب "راعم" منصور عباس على خلفية التصويت لصالح لقانون "المواطنة" في الكنيست الأسبوع الماضي.
 
وبحسب القناة 7 العبرية، يصف الجمهور العربي عباس بـ "الخائن" ويتهمونه بطعن الفلسطينيين في الظهر بعد أن صوت لصالح القانون في الكنيست.
 
وقال عباس: "لست بحاجة للأمن فأنا أبدو في المجتمعات العربية بأمان إلا في أماكن معينة".
 
يشار إلى أن عباس وأعضاء قائمته صوتوا لصالح قانون ”المواطنة“ الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبرر ذلك لعدم إسقاط الحكومة التي يقودها زعيم حزب نفتالي بينيت.
 
وقال عباس في تصريحات سابقة: "لقد صوتت لقانون المواطنة لمنع سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى من جديد.. هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة".
 
يشار إلى أن تصويت عباس لصالح القانون جاء على الرغم من دعوات القائمة العربية المشتركة للنواب العرب في الكنيست الإسرائيلي لإسقاط القانون، الذي يحرم آلاف الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة من لم الشمل، والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بناء على توصيات أمنية.

#اسرائيل #البلدات العربية #المجتمع العربي #منصور عباس #فلسطينيو الداخل #قانون لم الشمل

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