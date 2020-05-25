"الإحصاء" وصندوق الأمم المتحدة للسكان يستعرضان أوضاع السكان في فلسطين

رام الله / سما /

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصندوق الأمم المتحدة، أوضاع السكان في فلسطين لمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وجاء في بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصندوق الأمم المتحدة لهذه المناسبة، اليوم الأحد، ان العالم يحتفل باليوم العالمي للسكان سنويا في الحادي عشر من تموز منذ عام 1990، وذلك لتعزيز الوعي بقضايا السكان وعلاقته بالبيئة والتنمية، ونظرا لما سببته جائحة "كورونا" من تداعيات وخسائر فادحة للدول ولتأثيره المباشر على النساء والفتيات كونهن أكثر تعرضا لمخاطر الفيروس. وأضاف ان العالم يحتفل بهذه المناسبة لهذا العام تحت شعار "الحفاظ على صحة النساء والفتيات وحقوقهن بالحد من كوفيد- 19".

حوالي 13.8 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

بناء على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك حوالي 13.8 مليون فلسطيني في العالم منتصف عام 2021 منهم نحو 5.23 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، 2.66 مليون ذكر و2.57 مليون أنثى. فبلغ عدد سكان الضفة الغربية المقدر حوالي 3.12 مليون نسمة، منهم 1.59 مليون ذكر و1.53 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي 2.11 مليون نسمة، منهم 1.07 مليون ذكر و1.04 مليون أنثى.

المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 سنة

تقدر نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) في منتصف العام 2021 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2021 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

معدلات مواليد خام مرتفعة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية

تشير الإسقاطات السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في فلسطين بلغ 29.5 مولود لكل 1000 من السكان عام 2021 حيث بلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 27.2 مقابل 32.9 في قطاع غزة. من جانب آخر بلغ معدل الوفيات الخام المقدرة في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان عام 2021، فبلغ في الضفة الغربية 3.9 مقابل 3.4 في قطاع غزة.

انخفاض في معدلات الخصوبة

انخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2017-2019) إلى 3.8 مولود، مقارنة مع 4.6 مولود خلال الفترة (1999-2003)؛ فبلغ هذا المعدل في الضفة الغربية 3.8 مولود مقابل 3.9 مولود في قطاع غزة. من جانب آخر بلغ معدل الخصوبة في المناطق الحضرية 3.8 مولود مقابل 4.4 مولود في الريف و3.5 مولود في المخيمات الفلسطينية.

13% من النساء في فلسطين لديهن حاجات غير ملباة لتنظيم الأسرة

أشارت بيانات المسح العنقودي 2019-2020 أن نسبة النساء في الفئة العمرية 15-49 عاما والمتزوجات حالياً والقادرات على الإنجاب ويرغبن في المباعدة بين الأحمال أو الحدّ من عدد الأطفال ولا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة في فلسطين قد بلغت 13%، في حين بلغت في الضفة الغربية 14% مقابل 12% في قطاع غزة.

95% من النساء في فلسطين تلقين رعاية صحية قبل الولادة

أشارت بيانات المسح العنقودي 2019-2020 إلى أن 95٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 عامًا في فلسطين تلقين أربع مرات على الأقل رعاية صحية قبل الولادة من قبل مقدم رعاية صحية أثناء الحمل، و73% من النساء في نفس العمر تلقين رعاية صحية ثماني مرات أو أكثر أثناء الحمل.

مزيدا من الانخفاض في متوسط حجم الأسرة

تشير التقديرات المبنية على نتائج مسح القوى العاملة عام 2020 والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرد عام 2020 مقارنة بـ5.8 فرد عام 2007. من جانب آخر انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرد عام 2020 مقارنة مع 5.5 فرد عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.7 فرد في العام 2020 مقارنة مع 6.5 في العام 2007.

أسرة من بين كل 10 أسر ترأسها امرأة

تشير نتائج مسح القوى العاملة 2020، إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة.

معدلات أمية منخفضة في فلسطين

أشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2020 إلى أن معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين بلغت 2.5%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.2%، في حين بلغت بين الإناث 3.8%.

حوالي ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلون عن العمل

تشير البيانات إلى أن معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2020 بلغ 26% في فلسطين، بواقع 16% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة. كما وصل معدل البطالة في فلسطين بين الإناث المشاركات في القوى العاملة إلى 40% مقابل 23% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة.

حوالي 80% من الأسر الفلسطينية لديها خدمة انترنت في البيت

أظهرت نتائج المسح الاسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2019، أن 80% من الأسر في فلسطين لديها اتصال بالإنترنت في البيت، بواقع 84% في الضفة الغربية، و73% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الانترنت من أي مكان 71% في فلسطين بواقع 74% في الضفة الغربية و65% في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة المستخدمين للانترنت بين الذكور 72% مقابل 69% للإناث. كما أظهرت النتائج أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتفا نقالا ذكيا واحدا أو أكثر في فلسطين بلغت 86% بواقع 91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة. أما على صعيد نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتفا خلويا نقالا فقد بلغت 75% في فلسطين، بواقع 82% في الضفة الغربية و64% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 79% وبين الإناث 71%.

29% من الأسر التي أصيب فرد منها على الأقل بفيروس كوفيد– 19 تعرضوا للتنمر

أظهرت نتائج مسح كوفيد- 19 أن 85% من الأسر الفلسطينية ابدت عن قلقها من الإصابة بفايروس كوفيد- 19 (منها 35% كان قلقها كبيراً من الإصابة)، علما بأن 15% من الأسر أكدوا إصابة فرد منها على الأقل بفايروس كوفيد– 19، و29% من الأسر التي أصيب فرد منها على الأقل أكدوا تعرض أفرادها المصابين للتنمر.

أقل من نصف المصابين بالفيروس قاموا بمراجعة مركز صحي مختص بفيروس كوفيد– 19

أما بالنسبة للتدابير المتخذة حالة الإصابة بفيروس كوفيد– 19، فقد بينت النتائج أن 96% من المصابين قاموا بالالتزام بالحجر المنزلي، و80% قاموا بتناول فيتامينات/ مضادات حيوية فقط دون الرجوع إلى أي مركز صحي، و83% قاموا بتناول أعشاب طبية فقط دون الرجوع الى أي مركز صحي، و29% قاموا بمراجعة مركز صحي عام غير مختص بفيروس كوفيد- 19، و48% قاموا بمراجعة مركز صحي مختص بفيروس كوفيد- 19.

29% من المصابين بالفيروس انتقلت لهم العدوى بسبب زيارة الأهل والأصدقاء

أظهرت نتائج مسح كوفيد -19 أن 29% من المصابين بفايروس كوفيد– 19 انتقلت لهم العدوى بسبب زيارة الأهل والأصدقاء، و22% من العمل، 10% من حضور حفلة زفاف/ بيت عزاء، و9% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 7% من الجامعات والمدارس. في المقابل 18% من المصابين لا يعرفون المكان الذي انتقلت لهم أو لأفراد أسرتهم المصابين العدوى بفيروس كوفيد– 19.

في سياق متصل أشارت بيانات مسح أثر كوفيد- 19 على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية إلى أن 21% من النساء الحوامل كن بحاجة للحصول على خدمة صحية أثناء الحمل ولم يتمكن من ذلك بسبب الجائحة خلال الفترة الممتدة 5/3/-25/5/2020، و9% من النساء لم يتلقين رعاية صحية بعد الولادة خلال الفترة نفسها.