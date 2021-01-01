برنامج غزة للصحة النفسية ينفذ مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة

غزة / سما /

عقد برنامج غزة للصحة النفسية وبالتعاون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ووزارة الصحة الفلسطينية – الإدارة العامة للصحة النفسية مجموعة من الفعاليات في قطاع غزة، حيث تم استقبال مجموعة من الأخصائيين النفسيين والخبراء والأطباء من فلسطينيي الداخل برئاسة الدكتور صلاح الحاج يحيى والذين يعملون مع منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، حيث قاموا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة تضمنت تنفيذ يوما طبيا مجانيا وورش تدريبية في مجال الصحة النفسية، والتي تأتي ضمن المشروع المشترك بعنوان " المستقبل المفتوح – Unblocking the Future " والممول من الاتحاد الأوروبي.

وبالتنسيق مع اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة، قام البرنامج ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بتنظيم اليوم الطبي المجاني "العيادة الميدانية" في المركز الصحي التابع للجان اتحاد العمل الصحي في مدينة رفح والذي استهدف حوالي 80 حالة من فئات مختلفة وخاصة النساء والأطفال، حيث تم توفير 5 طبيبات من عدة تخصصات طبية شملت طب النساء والولادة وطب الأسرة والغدد الصماء، حيث تم تقديم خدمات التشخيص والاستشارة الطبية والعلاجات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 ورش تدريبية قدمها 5 خبراء ومحاضرين في قاعات منفصلة والتي استهدفت مجموعة من المهنيين والأخصائيين النفسيين ممن يعملون في وزارة الصحة الفلسطينية وبرنامج غزة للصحة النفسية، وقد تناولت الورش عددا من المواضيع الهامة بينها برنامج تخفيف الأحداث الصادمة TIRو المقاييس النفسية- اختبار وكسلر و المقاييس النفسية- اختبار وودكوك جونسون

وكان في استقبال الوفد الطبي الذي يرأسه السيد/ صلاح الحاج يحي، كلا من السيد/ قصي ابوعودة مدير دائرة العلاقات الخارجية وتنمية الموارد، والسيد/ مروان أبوناصر مدير العمليات في الاتحاد والدكتور/ إياد أبولولي مدير المركز الصحي في رفح، حيث تم اطلاع الوفد على نشاطات وخدمات المركز الصحي والفئات المستفيدة منها، ومن ثم تم توزيع الفرق الطبية على الغرف المتخصصة لتقديم الخدمات.

وفي نهاية هذا اليوم الناجح ورغم كل التحديات، فإنه يتقدم برنامج غزة للصحة النفسية بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الأنشطة ووصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة.