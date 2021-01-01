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هيئة شؤون الأسرى بغزة تنظم تظاهرة احتفالية بالإفراج عن الغضنفر

الأحد 11 يوليو 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في غزة اليوم الأحد تظاهرة احتفالية بالإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط مدينة غزة.


ورفع المشاركون صور الأسير والذي فرض إرادته على مصلحة السجون بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لـ 65 يوماً علقه بعد أن انتزع قراراً بالإفراج عنه.


وأكد مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير عوض السلطان في تصريح وصل معا أن المناضل أبو عطوان ضرب بإضرابه أروع الأمثلة في البطولة.


وقال إن انتصار الغضنفر يؤكد من جديد هو ورفاقه وإخوته الذين خاضوا الإضرابات عن الطعام خلال الفترة الماضية أن الحركة الأسيرة ورغم الهجمة التي تتعرض لها إلا أنها لا تزال في الخندق الأول للدفاع عن الكرامة الوطنية.

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